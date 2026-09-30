La verità ai tempi delle fake news e dell'IA: Nadia Urbinati apre la rassegna filosofica di Misano

Tra gli altri protagonisti Marcello Veneziani e Vito Mancuso

he cosa significa parlare di verità nel tempo della post-verità, delle fake news e dell’intelligenza artificiale? È la domanda da cui prende avvio la nuova edizione della rassegna filosofica di Misano Adriatico che dal 2 al 30 ottobre porterà sul palco del Teatro Astra cinque protagonisti del dibattito culturale italiano: Nadia Urbinati, Marcello Veneziani, Lucrezia Ercoli, Vito Mancuso e Marco Guzzi. A inaugurare la rassegna, venerdì 2 ottobre, sarà la filosofa e politologa Nadia Urbinati, protagonista della lectio dal titolo “Verità e democrazia?”, dedicata a uno dei nodi centrali della riflessione contemporanea: il rapporto tra la ricerca della verità, la libertà di opinione e il funzionamento della democrazia. "Nell’età nostra, che fa della libertà individuale un bene pubblico, l’opinione misura il nostro potere di cittadini – spiega Nadia Urbinati –. La democrazia, infatti, riposa sull’opinione, che è una forma di giudizio non direttamente associabile alla verità, pur potendosi ragionevolmente considerare una garanzia che la ricerca della verità resti sempre aperta, proprio perché l’opinione sta nel campo del possibile, non del vero accertato". Da qui anche la riflessione sulle fake news, che, secondo Urbinati, sono diventate "una vera e propria impresa non solo commerciale, ma anche politica". La libertà di cambiare idea, osserva la filosofa, non implica infatti che tutte le idee siano equivalenti. La sfida del presente consiste dunque nel mantenere aperta e libera la ricerca della verità, senza trasformarla in una certezza immutabile. Tutti gli incontri si terranno al Teatro Astra alle ore 21.