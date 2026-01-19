"La vita da grandi" vince a Berlino: i complimenti del comune di Rimini

L’assessore Lari: “Un riconoscimento che conferma la creatività del nostro territorio”

Il Comune di Rimini si congratula con Greta Scarano per la vittoria dell’European Young Audience Award ottenuta con il film La vita da grandi, premiato alla 38ª edizione degli EFA, gli Oscar europei. Il lungometraggio, che ha segnato il debutto alla regia dell’attrice, è stato girato principalmente a Rimini ed è tratto dal romanzo autobiografico Mia sorella mi rompe le balle, scritto dai riminesi Damiano e Margherita Tercon.

“Un riconoscimento che conferma Rimini e la Romagna come territorio fertile di talento, creatività e capacità produttiva nel settore cinematografico, anche grazie al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission - dichiara l’assessore alla cultura Michele Lari – Un ringraziamento particolare a Greta Scarano, che con il suo racconto ha dato ulteriore e nuova luce alla storia di Damiano e Margherita e ha valorizzato la nostra realtà come luogo vocato all’apertura e all’accoglienza, in ogni suo aspetto”.