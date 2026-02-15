Ladro per fuggire all'arresto si lancia da un balcone: finisce in ospedale

I fatti avvenuti a San Marino: un poliziotto rimasto ferito

Nonostante fosse stato già colpito con il taser dalla polizia civile, pur di sfuggire all'arresto si è lanciato da un balcone cadendo nel vuoto. L'uomo, un giovane di origine albanese, è ricoverato in ospedale a San Marino, dove la sera di San Valentino insieme ad altri due complici, ha messo a assegno un furto in abitazione. Come riferisce l'Ansa, è successo intorno alle 20, quando alla centrale della Polizia civile di San Marino sono arrivate diverse segnalazioni su alcune persone sospette in località Borgo Maggiore. Quando sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione pronto intervento, i tre complici hanno tentato la fuga prendendo strade diverse e dividendosi. Un agente della Polizia civile è riuscito a raggiungere uno dei tre che, per sottrarsi al fermo, ha aggredito il poliziotto ferendolo. L'agente ha risposto usando il taser in dotazione pensando di immobilizzare il ladro. L'uomo invece si è subito ripreso e ha scavalcato una recinzione lanciandosi nel vuoto da un terrazzo non particolarmente alto. Nel cadere si è comunque procurato diverse fratture. Alla fine dell'inseguimento è stato immobilizzato e arrestato in flagranza di reato, con ancora addosso la refurtiva composta da gioielli e una cospicua somma di denaro contante, provento dei furti appena perpetrati.

Trasportato in ospedale dal personale del 118 è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Il soggetto risulterebbe con precedenti penali per furto aggravato, furto in abitazione, porto d'armi e oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi in luogo pubblico ed evasione. A suo carico risultano numerose condanne. Guarirà in pochi giorni il poliziotto aggredito dall'uomo durante la fuga.