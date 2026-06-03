L'aeroporto Fellini "riabbraccia" la Germania: tornano i voli da Colonia

Tre frequenze settimanali fino a ottobre. Accoglienza istituzionale al Fellini per i primi passeggeri tedeschi

Inizia l'estate meteorologica e si apre una nuova pagina per l'aeroporto Fellini di Rimini: dal 1° giugno infatti, grazie alla compagnia Ryanair, sono ripartiti i voli di collegamento dello scalo riminese con Colonia, una delle rotte più attese della stagione turistica. Il primo volo è atterrato lunedì 1° giugno, con mezz'ora di anticipo, alle ore 16. Il Boeing 737-800 da 189 posti è arrivato con un tasso di riempimento del 93%, un dato che, secondo Airiminum, "lascia intravedere prospettive incoraggianti per il collegamento che, fino al 24 ottobre, unirà Colonia e Rimini tre volte alla settimana, il lunedì, il giovedì e il sabato". I primi passeggeri sono stati così accolti dalle istituzioni: l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci, il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, insieme ai sindaci e agli assessori al turismo della costa. La presenza istituzionale rimarca il valore del collegamento aeroportuale: la Germania è mercato primario per il turismo riminese, specie in quest'estate in cui le tensioni geopolitiche scongiurano i viaggi all'estero.