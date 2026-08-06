L'Alta Valmarecchia ricorda Filippo Sebastiani e Ale Sabba con un triangolare di calcio

Nonostante il forte caldo, l'evento a scopo benefico ha registrato un'ottima partecipazione

Nonostante il caldo "monstre" che ha colpito in questi giorni l'Alta Valmarecchia, domenica 2 agosto allo stadio Torri di Talamello, è andata in scena l'edizione 2026 del Memorial dedicato ad Alessandro Sabba e Filippo Sebastiani, due ragazzi molto amati, legati al mondo del pallone locale. In campo, per il triangolare, sono scesi gli Amici di Ale, gli Amici di Filippo e il Real Montefeltro, squadra di Seconda Categoria. La vittoria ha sorriso agli Amici di Filippo, davanti a un pubblico comunque numeroso nonostante gli oltre 30°, ma in queste occasioni contano sostanzialmente due fattori, non certo il risultato del campo: la raccolta di fondi da destinare in beneficenza e il condividere un'esperienza, e ricordi, tutti insieme. Oltre ad Alessandro e Filippo, un pensiero è stato rivolto a Walter Urbini, storico dirigente del Novafeltria Calcio. Filippo ha vestito la maglia gialloblù, nel vivaio e poi in prima squadra, mentre Sabba era uno di quei dirigenti volontari appassionati e tuttofare, apprezzatissimi per impegno e capacità di aggregare il gruppo. All'evento ha voluto presenziare anche la sindaca di Talamello, Anna Maria Bianconi. Appuntamento ora alla prossima edizione.