Lancia petardo e ferisce Audero: il tifoso è iscritto all’Inter Club San Marino

L'episodio durante Cremonese - Inter. Il club del Titano: "Ci dissociamo, chiesta l’espulsione"

L’Inter Club San Marino ha preso ufficialmente le distanze dal grave episodio avvenuto durante la partita tra Cremonese e Inter allo stadio Zini di Cremona. In un comunicato diffuso sui propri canali social, il club ha confermato che uno dei responsabili dell’accaduto è un proprio socio, annunciando provvedimenti immediati.

«Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona - si legge nella nota pubblicata su Instagram - ma ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta il soggetto era autonomo e all’oscuro delle sue intenzioni. Abbiamo già richiesto la sua espulsione dal club e stiamo collaborando con la Digos per chiarire ogni responsabilità».

L’episodio si è verificato nel settore ospiti, dove il tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo, colpendo il portiere della Cremonese Emil Audero. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno individuato subito il responsabile che, nel tentativo di lanciare un secondo ordigno, ha riportato gravi ferite perdendo tre dita a causa dell’esplosione.

Secondo quanto ricostruito, anche altri tifosi dell’Inter sono intervenuti per bloccare l’uomo, evitando conseguenze peggiori. Il tifoso è stato successivamente trasportato in ospedale, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità competenti.