L'Ars et Labor ci prova: Mezzolara battuto e primato a -4. Vincono Pietracuta e Santarcangelo

Due trasferte, due vittorie per 1-0: Pietracuta e Santarcangelo corsari con il Russi e il Massa Lombarda

L'Ars et Labor prova a riaprire il campionato, quando mancano 6 giornate. La squadra allenata da Parlato, al Mazza, regola 2 a 1 la capolista Mezzolara, avvicinando il primo posto, ora distante 4 lunghezze. Gli estensi sbloccano il risultato all'8' con un rigore di Carbonaro, poi al 42' il bis di Senigagliesi. Battisti accorcia al 4° minuto di recupero del primo tempo. Le due rivali hanno comunque scavato un solco tra loro e la terza in classifica Medicina Fossatone, a -13 dall'Ars et Labor: i giallorossi pareggiano 0-0 con la matricola Fratta Terme, mantenendo due punti di vantaggio sugli avversari. Sorprendente il balzo del Sant'Agostino, che nell'anticipo regola 1-0 il Futball Cava Ronco Forlì portandosi al quarto posto, proprio tra Medicina Fossatone e Fratta Terme.

In chiave salvezza, vola il Santarcangelo che espugna 1-0 il campo del Massa Lombarda (decide Vitucci), mentre la Sampierana scivola in trasferta con il Castenaso (3-1): esordio vincente per il neo tecnico dei bolognesi Galletti. L'Osteria Grande trova tre punti d'oro per la salvezza: 2-0 al Sanpaimola e playout agganciati. Non rimane a guardare il Pietracuta, che grazie a Samuele Zannoni espugna Russi: i rossoblù sono però a -5 dal Faenza, che strappa l'1-1 sul campo della Comacchiese, e a -6 dall'Osteria Grande, mentre il gruppo Castenaso-Santarcangelo-Comacchiese-Sampierana ha un vantaggio di otto lunghezze. La missione salvezza, per il neo tecnico Zanini (4 punti in 2 gare) è una difficile scalata.

Classifica

Mezzolara 61, Ars et Labor 57, Medicina Fossatone 44, S.Agostino 43, Fratta Terme 42; Massa Lombarda 41, Russi 39, Fcr Forlì e Sanpaimola 38, Castenaso, Young Santarcangelo, Comacchiese e Sampierana 37; Osteria Grande 35, Faenza 34; Pietracuta 29, Solarolo 24, Mesola 14.