L'Ars et Labor pareggia 0-0 con il Futball Cava Ronco e il Mezzolara sorride: +10

Il punto sul girone B di Eccellenza: ora i ferraresi devono pensare a difendere il secondo posto

Dopo i fuochi d'artificio degli anticipi, la 24esima giornata del girone B di Eccellenza ha avuto come campo principale Forlì. Il Futball Cava Ronco ha bloccato sullo 0-0 l'Ars et Labor, così il Mezzolara, vittorioso nell'anticipo a Comacchio, si ritrova in vetta con un netto +10 sui ferraresi, che ora devono pensare a difendere il secondo posto dal Medicina Fossatone, oggi fermato sul pari per 2-2 dal Sanpaimola. I giallorossi inseguono a -3, con cinque punti di vantaggio su Futball Cava Ronco e Massa Lombarda, che ha pareggiato 1-1 con il Sant'Agostino. Punto utile ai ferraresi per lasciarsi alle spalle il redivivo Santarcangelo e la Comacchiese. Ardua la rincorsa del Pietracuta, a -5 dalla zona salvezza. Il Fratta Terme mette un altro pesante mattone salvezza, superando 4-2 il Faenza. Il Russi avvicina i playoff grazie al 2-0 del Solarolo, stesso risultato del Castenaso in casa contro il fanalino di coda Mesola.

Classifica

Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese 30, Faenza 29, Osteria Grande 26, Pietracuta 25; Solarolo 17, Mesola 12.