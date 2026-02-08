L'Ars et Labor pareggia e il Mezzolara vola a +8. Crisi Pietracuta, salvezza diretta a -6

Il punto sull'Eccellenza girone B: pari Santarcangelo con il S.Agostino (0-0)

di Riccardo Giannini

Il Mezzolara vince il difficile anticipo con il Medicina Fossatone, terza forza del campionato, un 1-0 a firma Molossi (33') che ha conseguenze importantissime nella lotta al vertice del girone B di Eccellenza. Il Castenaso esce infatti indenne dal Mazza, inchiodando l'Ars et Labor sul pari per 1-1: apre Barbieri al 15', pareggia per il locali al 40' l'ex Santarcangelo Piccioni. Il Mezzolara vola così a +8, un largo primato assolutamente meritato per quello che si è visto in campo.

L'Ars et Labor è una delle due delusioni del girone B, l'altra è il Pietracuta. Il 2026 era iniziato bene per i rossoblù, con la vittoria a spese della Sampierana. Poi qualcosa si è rotto. Nelle ultime cinque gare i ragazzi di Roberto Cevoli hanno totalizzato 2 soli punti, nelle ultime 4 sono arrivate tre sconfitte e lo 0-0 casalingo con il Fratta Terme e alla voce gol fatti c'è un desolante zero. La salvezza diretta è sempre più difficile: Comacchiese e Sant'Agostino, in questo momento, hanno 6 punti in più dei rossoblù riminesi. Certo nessuno può abbassare la guardia: il Faenza ha rallentato, la sconfitta di oggi in casa con il Russi (0-2) fa scivolare i manfredi in zona playout. Il Santarcangelo strappa un punto (0-0) sul campo del Sant'Agostino, il Futball Cava Ronco Forlì regola 1-0 l'Osteria Grande con un gol di Stucchi al 75'. Preziosa la vittoria del Fratta Terme, a +3 sul Faenza: la matricola espugna 2-0 il campo del fanalino di coda Mesola con le reti di Panzavolta (11') e Spadaro (43'). Il Solarolo è sconfitto in casa 2-1 dalla Comacchiese, il Sanpaimola porta a casa una meritata vittoria, con lo stesso punteggio, a spese di un'appannata Sampierana.

Classifica

Mezzolara 52, Ars et Labor 44, Medicina Fossatone 41, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 36; Russi e Sampierana 33, Fratta Terme 32, Castenaso e Sanpaimola 31, Comacchiese e S.Agostino 30; Faenza 29, Santarcangelo 27, Osteria Grande 25, Pietracuta 24; Solarolo 17, Mesola 12