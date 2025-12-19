L'arte incisa con il fuoco: a San Giovanni in Marignano, l'esposizione di Daniele Colombi

Dal 18 dicembre al 9 gennaio, il municipio ospiterà una mostra con opere realizzate tramite pirografia

Dal 18 dicembre al 9 gennaio, gli ambienti al primo piano del municipio di San Giovanni in Marignano ospiteranno una mostra d’arte dal fascino antico e suggestivo: “Cenere e Luce: Ritratti del borgo incisi a fuoco”, l’esposizione personale di Daniele Colombi.

La mostra raccoglie un’ampia selezione di opere realizzate con la tecnica della pirografia su legno a mano libera. Attraverso il calore del fuoco, l’artista trasforma semplici tavole lignee in cartoline dettagliate, capaci di immortalare la bellezza dei borghi e l'essenza del territorio.

Daniele Colombi, veronese di nascita e marignanese d'adozione, ha scoperto una passione per la pirografia solo recentemente, nell'estate scorsa, scoprendo un talento ed un'abilità nella prospettiva e nell'esecuzione delle opere. Utilizzando una punta metallica arroventata, Colombi incide il legno con estrema precisione, creando sfumature che vanno dal bruno profondo al seppia delicato.

In esposizione presso la sede comunale si potranno ammirare circa 29 opere. Il tema centrale è l’omaggio ai luoghi del cuore dell'artista: San Giovanni in Marignano e i suoi scorci più suggestivi, Verona come tributo alle radici e altri paesaggi d'Italia per celebrarne le bellezze.

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso il municipio di San Giovanni in Marignano, negli orari di apertura al pubblico, per tutto il periodo delle festività natalizie, e fino al 9 gennaio.