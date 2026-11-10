L’artigianato disegna le città del futuro: a Rimini il convegno sulla rigenerazione urbana

Venerdì 13 novembre, alle 17, all’Auditorium RivieraBanca l’appuntamento “Forma Urbana”

Quale ruolo riveste l’artigianato nella trasformazione degli spazi urbani e nella creazione di comunità sostenibili? A questo interrogativo risponde il convegno "Forma Urbana: l’artigianato disegna le città del futuro", promosso dalla Camera di commercio della Romagna e dal Comune di Rimini, in collaborazione con RivieraBanca. L’evento si avvale del patrocinio della Fondazione Rete Professioni Tecniche Rimini e della collaborazione del Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Rimini, dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Rimini, dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini e dell'Ordine dei periti industriali della provincia di Rimini.

L’iniziativa si svolgerà a Rimini, venerdì 13 novembre 2026 a partire dalle 17, nell’Auditorium RivieraBanca (via Marecchiese 227).

Al centro del dibattito vi sono il valore dell’impresa artigiana nella transizione 5.0, la sostenibilità applicata ai contesti produttivi e il contributo concreto della manifattura alla rigenerazione e alla vitalità socioeconomica dei centri urbani. L’incontro intende offrire alla comunità e al sistema economico una visione strategica e concreta, capace di valorizzare il saper fare diffuso come motore di sviluppo durevole. Parlare di città del futuro significa, infatti, guardare all'integrazione virtuosa tra competenze tradizionali, innovazione digitale e transizione ecologica.

Il programma dei lavori si aprirà alle 17.00 con la registrazione dei partecipanti. L'introduzione e la moderazione della sessione saranno affidate a Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e docente all’Università Luiss Guido Carli. Interverranno, per i saluti di apertura e una riflessione su "Impresa artigiana e territorio", Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Gianluca Conti, direttore generale di RivieraBanca.

A seguire, l'inspiration talk intitolato "This Craft of City", a cura di Carlo Ratti, architetto, urbanista e docente al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Spazio poi al confronto con i vertici nazionali delle associazioni del settore: Lorenzo Zanotti, vicepresidente nazionale di Cna, e Stefano Crestini, presidente nazionale di Anaepa-Confartigianato Edilizia, approfondiranno, in colloquio con Massimo Sideri, le prospettive e le priorità del settore artigiano di fronte ai cambiamenti in atto.

Le conclusioni dell'evento saranno a cura di Valentina Ridolfi, assessora a urbanistica e pianificazione del territorio del Comune di Rimini con il focus "Scegliere Rimini e la Romagna: un territorio che produce futuro".

L’evento è a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria. L'appuntamento è inoltre inserito nel programma formativo degli iscritti alla Rete delle Professioni Tecniche di Rimini per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Tutte le informazioni sul programma e le modalità di registrazione sono consultabili sul portale istituzionale dell'ente camerale: www.romagna.camcom.it.