Lascia messaggio d'addio ai familiari e scompare da casa: ritrovato in campagna

L'allarme scattato a Morciano, intervento di Carabinieri e Polizia Locale Unione Valconca

Si allontana volontariamente da casa, dopo aver lasciato un messaggio di addio ai propri familiari: momenti di concitazione mercoledì pomeriggio (17 settembre) a Morciano, dove Carabinieri e Polizia Locale dell'Unione Valconca sono stati impegnati nelle operazioni di ritrovamento di un 60enne. L'allarme è scattato alle 14.30 di mercoledì. Partendo dalle indicazioni fornite dai familiari, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono riusciti a ricostruire i movimenti del 60enne, utilizzando anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è stato così rintracciato in una zona di campagna: era nascosto alla vista dei passanti, in buone condizioni di salute, ma in stato confusionale. Dopo essere stato rassicurato dagli operatori, è stato affidato alle cure del personale del 118.