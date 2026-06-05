Lasciò il Salento per Rimini dopo la tragica morte del marito: il 4 giugno ha festeggiato 105 anni

Oggi Raffaela Giannetta vive nella Asp Valloni

Rimini in festa per i 105 anni di Raffaela Giannetta, che ha celebrato il traguardo nella giornata di ieri (4 giugno). Nata ad Ortelle, in provincia di Lecce, il 4 giugno 1921, vive da 38 anni a Rimini e attualmente è ospite della struttura Asp Valloni, dove è tra le residenti più longeve. Si sposò invece a 27 anni e dalla sua unione nacque la figlia Domenica, che le ha dato due nipoti. La perdita del marito, vittima di un tragico incidente, la spinse a trasferirsi definitivamente in Romagna, 38 anni fa. Da allora Rimini è diventata la sua città adottiva.

Prima di quel trasferimento, la vita di Raffaela era scandita dal lavoro e dalla comunità. Da giovane aveva lavorato in una fabbrica di tabacco, dove si occupava del confezionamento per le spedizioni; nel tempo libero si dedicava alla parrocchia, insegnando il catechismo ai bambini che si preparavano alla prima comunione. Un'esistenza semplice, radicata nei valori del lavoro e della fede.

Ieri pomeriggio l'assessore Francesco Bragagni si è recato in visita alla signora Giannetta per portarle anche i saluti e gli auguri del sindaco Jamil Sadegholvaad e di tutta l'Amministrazione comunale. In quell'occasione le sono stati consegnati una lettera di auguri firmata dal primo cittadino e la medaglia del Bimillenario. All'incontro era presente anche Stefano Vitali, presidente dell'Asp Valloni.