Volley B1 femminiile Lasersoft alla prova del derby con il Forlì

Si gioca sabato alle ore 17 al Fontanelle di viale Capri

Derby dall’alto tasso di difficoltà per la Lasersoft Riccione Volley nel campionato di B1 femminile. Sabato alle 17 al Fontanelle di Viale Capri le riccionesi allenate da Giuliano Marasca e Davide Mussoni sfidano la Life365eu Libertas Forlì nel derby romagnolo, valido per la terza giornata d’andata.

Per reagire immediatamente al passo falso di sabato scorso a Teramo, la Lasersoft dovrà vedersela con uno degli avversari più attrezzati del girone D.



Le mercuriali si presentano come una squadra solida e completa in ogni reparto, i risultati ottenuti nella pre-season e nelle prime due giornate di campionato ne sono da testimonianza. A partire dalla regia affidata a Michela Montesi, volto particolarmente conosciuto e apprezzato nell’ambiente riccionese. La palleggiatrice, infatti, ha vestito la maglia della Lasersoft per tre anni fino alla scorsa stagione, lasciando bei ricordi e un legame speciale con la società.



Per la Lasersoft sarà dunque fondamentale ritrovare compattezza, determinazione e qualità di gioco, facendo leva anche sul fattore campo, dove specialmente qui riesce ad esprimersi con continuità. Una sfida tutta da vivere, nella quale servirà il contributo di ogni atleta per provare a conquistare un risultato importante.

Un derby è sempre un derby.. una sfida aperta, speciale e carica di emozioni.



