Volley B1 femminile Lasersoft alla prova del Catania per il riscatto

Le riccionesi hanno evidenziato segnali positivi e progressi nel gioco e nell’atteggiamento, ora voglion punti

Secondo match casalingo consecutivo per la Lasersoft Riccione Volley, in campo domenica 8 novembre alle 15.30 (giorno e orario d’eccezione per questo turno) sfidando la Farmitalia Funivia dell’Etna Catania nel quarto appuntamento di regular season del girone D di B1 femminile.La formazione biancazzurra si presenta all’appuntamento dopo la buona prestazione offerta nel derby casalingo contro la capolista Forlì, una prova che, pur senza regalare punti, ha evidenziato segnali positivi e progressi nel gioco e nell’atteggiamento della squadra. Indicazioni incoraggianti che la Lasersoft vuole confermare nella nuova sfida interna, cercando di trasformare le buone sensazioni in un risultato concreto.Di fronte ci saranno le ragazze del Volley Valley Catania, formazione siciliana che proprio nell’ultimo turno casalingo ha trovato il suo primo successo stagionale e arriverà dunque in riviera romagnola con rinnovato entusiasmo e voglia di dare continuità ai propri risultati.Una sfida che si preannuncia interessante e nella quale le ragazze di Giuliano Marasca saranno chiamate a mettere in campo quell’atteggiamento già visto con Forlì e Roma e quella continuità necessaria per compiere un ulteriore passo avanti e raccogliere finalmente il risultato che questa squadra ha dimostrato di meritarsi.