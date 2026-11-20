Volley B1 femminile Lasersoft Riccione riceve il forte Bisceglie

Si gioca sabato alle 18. Le due squadre si affrontarono nei playoff promozione di due stagioni fa. Bisceglie ha perso solo una volta

Un appuntamento che porta con sé ricordi dolci, ma anche una sfida tutta da vivere. Domani (sabato) alle ore 18.00 la Lasersoft Riccione Volley torna davanti al proprio pubblico del Fontanelle di Viale Capri per affrontare la Star Volley Bisceglie, formazione pugliese che si presenta all’appuntamento con numeri importanti e un avvio di stagione da protagonista.



Il nome della formazione pugliese riporta infatti alla mente una pagina speciale della storia recente del Riccione Volley: i playoff promozione di due stagioni fa, quando le due squadre si affrontarono nella corsa verso la Serie A2. Un ricordo ancora vivo e carico di emozioni, che rende questa sfida particolarmente suggestiva.

La Lasersoft arriva all’appuntamento con il morale ritrovato dopo la prima vittoria conquistata in campionato, un successo importante per sbloccare la stagione e dare fiducia al gruppo. La strada è ancora lunga e la vittoria dell’ultimo turno rappresenta un primo passo da cui ripartire, con la voglia di dare costanza al lavoro svolto.

Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario in forma: Bisceglie ha infatti centrato cinque vittorie nelle prime cinque giornate, lasciando un paio di punti per strada ma conquistando il momentaneo secondo posto in classifica e confermandosi tra le squadre più competitive del girone.



Una gara impegnativa, dunque, per Spadoni e compagne, chiamate a dare continuità ai segnali positivi emersi nell’ultimo turno, mettendo in campo determinazione, carattere e sfruttando al massimo il fattore casalingo. L’obiettivo è continuare a crescere, giocare con personalità e provare a regalarsi e regalare al pubblico riccionese