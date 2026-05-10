L’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare premiato “Miglior Ristorante 2025”

Il premio gli è stato conferito dalla Confèdération Européenne des gourmets

Si è svolto lo scorso 25 aprile, al ristorante L’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare, il convivio ufficiale del Consolato di Romagna della Confèdération Européenne des Gourmets, un appuntamento dedicato alla cultura del gusto e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato conferito al ristorante e al suo Chef Patron, Aldo Santoro, il riconoscimento di “Miglior Ristorante 2025” tra quelli visitati durante i tour enogastronomici romagnoli della Confèdération. Un titolo prestigioso, attribuito sulla base delle valutazioni espresse dai Confrères gourmets, che hanno premiato “la qualità della cucina, l’equilibrio dei piatti, la cura del servizio, la selezione dei vini e l’armonia complessiva dell’esperienza gastronomica”.

Le schede compilate durante le visite degustative hanno restituito il profilo di un ristorante capace di distinguersi per identità, coerenza e ricerca, confermando L’Atelier Gourmet come “una realtà di riferimento nel panorama della ristorazione romagnola”.

A fare da cornice all’evento è stata Gatteo a Mare, località simbolo della Riviera romagnola, legata alla memoria musicale italiana attraverso figure come Raoul Casadei e il soprano Lina Pagliughi. “Un contesto accogliente e ricco di suggestioni - secondo i giurati francesi - ideale per celebrare un momento solenne ma profondamente conviviale”.

All’appuntamento hanno preso parte autorevoli ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo enogastronomico, tra cui il Sindaco Roberto Pari e il Presidente nazionale della Confèdération, Pier Ugo Verduri. A fare gli onori di casa il Console di Romagna, la pluripremiata Chef Albarosa Zoffoli, figura di riferimento nella promozione della tradizione culinaria locale.

Una giornata nel segno dell’eccellenza, della convivialità e di quella cultura gastronomica che, ancora una volta, ha trovato in Romagna una delle sue espressioni più autentiche.