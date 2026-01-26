L'Athena Rimini vince la Coppa Emilia di Terza Categoria: Real Morciano k.o. ai rigori

I 90 minuti si erano conclusi sul risultato di 1-1

L'Athena Rimini vince la Coppa Emilia Romagna di Terza categoria battendo il Real Morciano 6-5 ai calci di rigore, sul sintetico di Misano. Non sono dunque bastati i tempi regolamentari per decretare la squadra campione, visto che i 90 minuti si sono conclusi sull'1-1. La rete di Rinaldi all'inizio del secondo tempo ha sbloccato il risultato, portando l'Athena in vantaggio 1-0, poi è emersa la grinta del Morciano che ha rialzato la testa, trovando il pari dieci minuti dopo con Grassi. Partita equilibrata sotto ogni aspetto, fisico, mentale, tecnico, ma ai calci di rigore ha avuto la meglio la formazione riminese, imponendosi 6-5 contro un Morciano comunque ben messo in campo. Un trionfo che vale tantissimo, anche sul piano mentale e della fiducia, una vittoria che spinge l'Athena ad affrontare la fase regionale sulle ali dell'entusiasmo forte di questa vittoria tanto attesa e tanto voluta, di cui va dato merito anche e soprattutto al tecnico Lorenzo Camosetti, assoluto protagonista di questo trofeo.