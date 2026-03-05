Latte adulterato per fare formaggi, nell'inchiesta sul caseificio coinvolto 64enne di Pennabilli

Il caseificio, nel pesarese, è stato oggetto di accertamenti dei Nas dopo esposto di due ex dipendente. Ieri in Tribunale a Pesaro l'udienza preliminare

Anche un 64enne residente a Pennabilli, all'epoca presidente del cda di una società agricola, è coinvolto in un'indagine della Procura di Pesaro sulla presunta adulterazione del latte, attraverso sostanze chimiche, in un caseificio del pesarese. Ieri (mercoledì 4 marzo) in Tribunale a Pesaro si è tenuta l'udienza preliminare, come riporta il Resto del Carlino, che vede coinvolte 12 persone e una società, accusati a vario titolo di frode in commercio, vendita di sostanze alimentari adulterate e contraffatte, di commercio di alimenti ritenuti nocivi e falsità materiale. Secondo gli inquirenti, latte non a norma, perché deteriorato o con cariche batteriche oltre i limiti di legge, veniva manipolato attraverso sostanze chimiche e utilizzato poi per produrre mozzarella e formaggi. L'indagine dei Nas è partita da un esposto presentato da due ex dipendenti. Il 15 aprile il giudice valuterà le costituzioni di parte civile.