Lavoratore sulla gru a Rimini: il Comune pronto al pagamento diretto per sbloccare la vertenza

Protesta nel cantiere dell’asilo nido "Il Pollicino": la posizione del Comune

L’Amministrazione comunale di Rimini è intervenuta in merito a quanto accaduto nella mattinata di oggi nel cantiere per la rigenerazione dell’asilo nido "Il Pollicino", in via Losanna, dove un lavoratore ha avviato una protesta rimanendo per ore su una gru. (Vedi notizia)

Nella nota diffusa dal Comune viene espresso anzitutto un pensiero ai lavoratori coinvolti, con l’auspicio che la situazione, definita potenzialmente molto pericolosa, possa concludersi senza conseguenze. L’Amministrazione ha inoltre ringraziato i soccorritori e tutte le persone impegnate nella gestione dell’emergenza.

Il Comune richiama quindi l’attenzione sul ruolo del Consorzio Innova, referente dell’appalto pubblico e soggetto al centro delle contestazioni dei lavoratori. L’Amministrazione sottolinea che, a fronte dei finanziamenti pubblici destinati all’opera – tra fondi PNRR e risorse comunali – e della regolarità dei pagamenti effettuati all’appaltatore, ritiene necessario che il Consorzio chiarisca rapidamente la vicenda e risolva il contenzioso con i lavoratori.

Infine, Palazzo Garampi ribadisce la propria disponibilità, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, ad attivare l’eventuale pagamento diretto ai subappaltatori, con successiva detrazione delle somme spettanti all’appaltatore principale.