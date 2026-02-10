Lavori a Verucchio: divieto di transito temporaneo per interventi sui bacini idraulici

Coinvolte le vie Molino Bianco, Casetti e Molino Terra Rossa

A partire da martedì 10 febbraio 2026 e fino al termine dei lavori, dal lunedì al venerdì sarà istituito il divieto di transito 0-24, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nei tratti stradali interessati dai cantieri lungo le vie Molino Bianco, Casetti e Molino Terra Rossa. L’Ordinanza n. 9/2026 del 10 febbraio 2026 integra e modifica una precedente ordinanza sulla viabilità, sostituendo il precedente regime di senso unico alternato, al fine di garantire una maggiore sicurezza per cittadini, lavoratori e utenti della strada.



Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di posa della condotta idraulica nell’ambito del progetto di recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, intervento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dal Consorzio di Bonifica della Romagna. L’opera ha l’obiettivo di convogliare l’acqua dai bacini per l’irrigazione dei terreni agricoli durante i periodi di siccità.



Le aree di cantiere completamente interdette non potranno superare i 50 metri di estensione per ciascun tratto e dovrà essere sempre garantito l’accesso alle abitazioni e il passaggio dei mezzi di emergenza. Le ditte esecutrici dei lavori, incaricate dal Consorzio di Bonifica, provvedono all’installazione e della manutenzione della segnaletica temporanea, nonché dell’adozione di tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza stradale e dei lavoratori.



Il Comune ha inoltre autorizzato l’occupazione gratuita del suolo pubblico per l’allestimento dei cantieri e ha precisato che eventuali ulteriori modifiche alla circolazione potranno essere disposte in base all’andamento dei lavori o a sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.



L’ordinanza resterà in vigore esclusivamente per il periodo indicato e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Il provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Verucchio.