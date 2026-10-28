Barriere architettoniche Lavori alla stazione di Miramare, avviata progettazione: "Ma non ci sono le risorse"

I lavori di competenza di Rete Ferroviaria Italiana. Il Comune di Rimini fa il punto

Botta e risposta in consiglio comunale tra il consigliere d'opposizione Andrea Pari e l'assessore Mattia Morolli sul tema barriere architettoniche alla stazione ferroviaria di Miramare. Morolli ha riferito di aver ricevuto da Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell'infrastruttura, di comunicazione di avvio di progettazione delle opere. Rfi ha però precisato di non disporre delle risorse per finanziare i lavori. "Rfi ha come priorità la risoluzione delle barriere architettoniche e, una volta definiti gli importi, ritiene molto probabile che gli interventi vengano finanziati e come Comune non prendiamo questo come un auspicio ma come un impegno che vogliamo sia pienamente rispettato vista la sua importanza", le parole di Morolli. "In riferimento al possibile collegamento con la fermata del Metromare, la proposta non è stata ancora sottoposta ai tecnici di Rfi. Nelle prossime settimane provvederemo ad avanzarla, anche se, in termini generali, è opportuno che le due infrastrutture abbiano accessi indipendenti, in modo da evitare promiscuità nella gestione", ha concluso Morolli.