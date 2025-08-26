Lavori di Hera a Riccione, chiude corsia Rimini-Cattolica di viale Castrocaro

Lo stop da oggi (martedì 26 agosto) a venerdì 29 agosto

Da questa mattina (martedì 26 agosto) e fino alla serata di venerdì 29 agosto, la corsia in direzione Rimini-Cattolica di viale Castrocaro, in corrispondenza della rotatoria Punta dell’Est (incrocio tra viale Emilia e viale Castrocaro), sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di importanti lavori sulla rete dell’acquedotto a cura di Hera.

L’intervento riguarda il collegamento tra due principali reti idriche e si rende necessario per migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio. Durante l’esecuzione dei lavori resterà aperto alla circolazione il tratto opposto di viale Castrocaro, ovvero la corsia in direzione Cattolica-Rimini (lato mare), che non sarà interessata dai lavori e rimarrà regolarmente percorribile. La linea 11 degli autobus provenienti da Rimini sarà temporaneamente deviata lungo il percorso che interesserà viale Liguria, viale Po e viale Emilia, per poi immettersi in viale Verdi e viale D’Annunzio.



