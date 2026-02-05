Lavori Hera a Riccione 2: un anno di cantieri per ridurre le perdite d’acqua

Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture cittadine

Hanno preso il via oggi i lavori di Hera per la completa riqualificazione della rete idrica nel quartiere Riccione 2-Villaggio Papini. Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture cittadine, puntando a offrire un servizio più efficiente, sostenibile e resiliente grazie all'ammodernamento tecnologico dei sottoservizi.

L’operazione, con una durata stimata di circa un anno, prevede la sostituzione integrale delle vecchie tubazioni con nuove condotte in PVC di ultima generazione. Il cantiere si svilupperà su una lunghezza complessiva di 2 chilometri e inizierà da viale Piombino, per poi estendersi progressivamente ai viali Cecina, Tarquinia, Camaiore, Orbetello, Pontassieve, Tizzana, Capannori, Volterra, Maremma e Arezzo.

L’intervento di Hera non si limita al solo miglioramento tecnico della rete, ma è stato progettato e pianificato in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Riccione. La posa delle nuove condotte è infatti propedeutica ai successivi interventi di rifacimento dei marciapiedi e alla riqualificazione urbana complessiva dell’intero quartiere che comprenderà la completa asfaltatura delle strade, ottimizzando così i tempi di esecuzione ed evitando successivi scavi.

L’obiettivo primario dell’operazione è l’ottimizzazione della risorsa idrica, poiché le nuove infrastrutture permetteranno di abbattere le dispersioni d’acqua.

“La riqualificazione del quartiere Riccione 2 si inserisce in una visione più ampia che riguarda tutti i quartieri della città – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. Come amministrazione stiamo portando avanti un lavoro diffuso e capillare su tutto il territorio comunale e riteniamo fondamentale accompagnarlo con un percorso di ascolto e confronto diretto con i cittadini. Incontreremo i residenti nei diversi quartieri per illustrare i risultati raggiunti, i cantieri aperti e lo stato di avanzamento delle opere, garantendo la massima trasparenza amministrativa. Il punto di partenza di questo confronto saranno i fatti e i numeri un impegno concreto che testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso la manutenzione, la sicurezza e la qualità della città”.

“Dal punto di vista strettamente operativo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – l’intervento è stato pianificato in modo da ottimizzare tempi e risorse, evitando sovrapposizioni e successivi scavi. La posa delle nuove condotte idriche nel quartiere di Riccione 2 rappresenta la base su cui l’amministrazione potrà intervenire con il rifacimento completo dei marciapiedi e la riqualificazione delle vie interessate. Si tratta di lavori che miglioreranno la sicurezza dei percorsi pedonali, l’accessibilità e la durabilità delle infrastrutture urbane. La programmazione dei lavori permetterà di limitare l’impatto sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti, assicurando opere coordinate e progettate per garantire nel tempo maggiore efficienza e qualità”.

La multiutility assicura che farà il possibile per limitare i disagi alla viabilità e ai residenti, garantendo la continuità dell’erogazione per tutta la durata dei lavori e informando costantemente la cittadinanza sull'avanzamento dei cantieri.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione relativa ai servizi idrici, fognari o di depurazione, i cittadini possono contattare gratuitamente il numero verde di pronto intervento 800.713.900, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



