Lavori in Fratelli Cervi a Riccione, l'amministrazione rassicura: "Stop al cantiere nel periodo natalizio"

Il punto sul cantiere: sopralluogo della sindaca Angelini

Sono ufficialmente iniziate nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, le opere di cantierizzazione per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e restyling di corso Fratelli Cervi nel tratto compreso tra viale Sciesa e viale Ruffini, con il coinvolgimento di piazza Matteotti. Questa mattina (6 ottobre) la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana e Ambiente Christian Andruccioli hanno effettuato un sopralluogo, evidenziando che, per tutelare le attività produttive durante il periodo di massimo afflusso dell’anno, i cantieri verranno completamente sospesi per le festività natalizie, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Gli interventi riprenderanno poi all’inizio del nuovo anno per arrivare alla conclusione definitiva entro la fine del mese di febbraio. L'amministrazione illustra poi in una nota il progetto: "Le grandi fioriere esistenti con panca e ulivo lasciano spazio a ventiquattro nuove alberature di arancio amaro messe a dimora direttamente nel terreno in aiuole dedicate, una scelta ideale per garantire uno sviluppo controllato e integrato con i sottoservizi, migliorando il comfort microclimatico. La rimozione delle fioriere e delle balaustre metalliche permette di recuperare spazio calpestabile ed eliminare la frammentazione del percorso. Tra le novità architettoniche spiccano le vele ombreggianti in pvc microforato, ancorate alle facciate degli edifici per creare ombra naturale durante i mesi caldi che verranno installate solo a seguito delle procedure di perfezionamento con i proprietari degli immobili interessati. Gli arredi sono coordinati in acciaio corten, materiale resistente che dialoga visivamente con il porfido esistente, conservato e ripristinato. Le tradizionali panchine lasciano il posto a sedute più leggere e informali pensate per una sosta spontanea".

Sul fronte viabilità, il percorso carrabile sarà delimitato dalla posizione di alberi e arredi, mentre la sosta sarà individuata da elementi in acciaio inox per ridurre la segnaletica visiva. Ampio spazio è dedicato alla mobilità ciclabile con l’inserimento diffuso di portabiciclette. Per le manifestazioni e i mercati temporanei, le nuove torrette di distribuzione dell’energia elettrica sono collocate a scomparsa sotto il piano di calpestio. Il restyling comprende infine il potenziamento del sistema di controllo accessi alla zona a traffico limitato e la predisposizione dell’impianto di filodiffusione. “L’avvio di questo cantiere rappresenta l’inizio concreto di un percorso che restituisce valore e bellezza al cuore della nostra comunità. I lavori cominciati ieri rispettano gli impegni presi e la pianificazione condivisa. Vogliamo che corso Fratelli Cervi torni a essere un punto di incontro vivo e accogliente, un simbolo d’identità che si rinnova nel rispetto della propria storia”, il commento della sindaca Daniela Angelini.