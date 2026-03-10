Lavori in piazza Giardini De Amicis, il Comune istituisce nuovo tratto pedonale

Il nuovo tratto in via Curiel, tra via Fiume e Corridoni

Si amplia l’area del passeggio della futura piazza Giardini De Amicis. L’Amministrazione comunale di Cattolica ha deciso di istituire un nuovo tratto pedonale, per la precisione in via Curiel, tra via Fiume e Corridoni. Anche in quell’area, come nel resto della piazza Giardini De Amicis, sarà interdetta la circolazione dei veicoli eccetto ai velocipedi, residenti con posto auto nello stesso immobile, con divieto di sosta e fermata, ai veicoli adibiti a trasporto funebre, polizia, ambulanze, vigili del fuoco e mezzi pubblici o privati che, per circostanze straordinarie legati a eventi o manifestazioni nonché situazioni eccezionali, saranno di volta in volta autorizzati, veicoli per raccolta rifiuti solidi urbani e pulizia strade o quelli di persone con limitate o impedite capacità motorie.