Lavori in via Doccio a Verucchio: scatta il senso unico alternato
Dal 10 giugno al 7 agosto 2026, salvo conclusione anticipata delle opere
A cura di Riccardo Giannini
09 giugno 2026 14:15
Partiranno mercoledì 10 giugno i lavori per la posa di una nuova condotta del gas metano in via Doccio a Verucchio. Per consentire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza, il Comune di Verucchio ha emesso l'ordinanza n. 50/2026 che prevede modifiche temporanee alla viabilità.
Nel tratto interessato dai lavori sarà istituito un senso unico alternato attivo 24 ore su 24, regolato da impianto semaforico, da movieri oppure a vista, a seconda delle esigenze del cantiere. Il provvedimento resterà in vigore dal 10 giugno al 7 agosto 2026, salvo conclusione anticipata delle opere.