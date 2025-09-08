Lavori secondo tabella di marcia al nuovo parcheggio di piazzale MarvellI: obiettivo apertura estate 2026

Saranno a disposizione oltre 300 posti auto interrati e 200 posti per motori in superficie

Avanzano come da cronoprogramma i lavori che interessano il parcheggio interrato di piazzale Marvelli a Rimini. Completate le strutture verticali (pali di fondazione e pilastri), in queste settimane si sta procedendo con lo scavo restante dell’area destinata a parcheggio. Di seguito si procederà con la costruzione dei vani scala e ascensore e le predisposizioni impiantistiche. Impianti che saranno poi realizzati e completati nell’ultima fase del cantiere. L’obiettivo è quello di consegnare il parcheggio per l’estate 2026, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.