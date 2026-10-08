Lavori sulla linea ferroviaria, treni regionali sostituiti dai bus tra Ravenna e Rimini

Interventi su due ponti nei weekend del 10-11 e 17-18 ottobre. Cancellazioni anche per il Frecciargento e modifiche agli orari fino al 26 ottobre

Sabato 10, domenica 11, sabato 17e domenica 18 ottobre i treni regionali tra Ravenna e Rimini saranno sostituiti da autobus. Lo comunica Rfi, che dalle 23 del 9 ottobre alle 5.30 del 12 e dalle 23 del 16 alle 5.30 del 19 lavorerà su due ponti della linea: nel primo sostituirà le traverse, nel secondo rifarà l'impermeabilizzazione e rinnoverà il binario. In entrambi i casi, spiega l'azienda in una nota, la circolazione dovrà essere sospesa. Nel dettaglio il Frecciargento 8852 Roma Termini-Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna il 9, 10, 11, 16, 17 e 18 ottobre. L'8851 in senso opposto non circolerà da Ravenna a Rimini il 10, 11, 12,17, 18 e 19. Dal 19 al 26 ottobre, inoltre, come previsto dalle norme tecniche dopo i rinnovi, nei tratti rifatti i treni andranno più piano e la velocità sarà alzata gradualmente fino al massimo consentito. Cambiano quindi gli orari regionali, con anticipi o posticipi da pochi minuti a circa mezz'ora. I treni per Bologna partiranno da Rimini 12 minuti prima, da Cesenatico (Forlì-Cesena) e Cervia (Ravenna) 15 minuti prima, e arriveranno a Ravenna con 12 minuti di anticipo; da lì gli orari restano invariati. In direzione opposta partiranno da Ravenna 12 minuti più tardi e arriveranno a Rimini con 10 minuti di ritardo sull'orario attuale. Alcune corse saranno cancellate in parte, con bus o treni successivi come alternativa. Gli orari sono stati adeguati per gli studenti dell'Istituto alberghiero di Cervia. Modifiche analoghe sono previste dal 16 novembre al 12 dicembre per altri lavori sulla linea.