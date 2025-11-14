Altarimini

L'avvocato Catrani e Tommaso Panozzo insieme per un libro sui 100 anni del Circolo Tennis di Rimini

La presentazione sabato 22 novembre, alle 17, al teatro Galli di Rimini

A cura di Riccardo Giannini Redazione
14 novembre 2025 19:41
Sabato 22 novembre, alle 17, la sala Ressi del teatro Galli di Rimini ospita la presentazione della nuova opera dell'avvocato Alessandro Catrani, autore a quattro mani, con Tommaso Panozzo, dell'opera "Circolo tennis Rimini - 100 anni".

Attraverso un lavoro di ricerca rigoroso e una narrazione coinvolgente, il libro celebra il centenario del Circolo Tennis Rimini, e lo fa con l'ambizione di raccontare molto più di una semplice storia sportiva: viene ricostruito un secolo di vita cittadina, intrecciando le vicende del club con quelle di Rimini, della sua Marina e della sua evoluzione sociale, urbanistica e culturale.

Dalle origini del Lawn Tennis Club nei primi del ‘900 alla fondazione ufficiale del Circolo nel 1925, dalla ricostruzione post bellica a oggi, si snoda una storia fatta di tornei internazionali, partite leggendarie e serate mondane che hanno posto Rimini al centro della scena tennistica nazionale.

Fotografie d'epoca, articoli di giornale, memorabilia, testimonianze e documenti inediti compongono un mosaico vivido e appassionante: non solo la memoria di un club, ma la narrazione di una città capace di reinventarsi attraverso lo sport e di trasformare il gioco in cultura.

Il Circolo Tennis Rimini emerge così come un luogo simbolico, dove la storia incontra il futuro e la tradizione diventa patrimonio condiviso.

L'evento è patrocinato dal Comune di Rimini e vedrà la partecipazione del Sindaco Jamil Sadegholvaad e dell'Assessore alla cultura Michele Lari.

