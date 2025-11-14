L'avvocato Catrani e Tommaso Panozzo insieme per un libro sui 100 anni del Circolo Tennis di Rimini

La presentazione sabato 22 novembre, alle 17, al teatro Galli di Rimini

Sabato 22 novembre, alle 17, la sala Ressi del teatro Galli di Rimini ospita la presentazione della nuova opera dell'avvocato Alessandro Catrani, autore a quattro mani, con Tommaso Panozzo, dell'opera "Circolo tennis Rimini - 100 anni".

Attraverso un lavoro di ricerca rigoroso e una narrazione coinvolgente, il libro celebra il centenario del Circolo Tennis Rimini, e lo fa con l'ambizione di raccontare molto più di una semplice storia sportiva: viene ricostruito un secolo di vita cittadina, intrecciando le vicende del club con quelle di Rimini, della sua Marina e della sua evoluzione sociale, urbanistica e culturale.

Dalle origini del Lawn Tennis Club nei primi del ‘900 alla fondazione ufficiale del Circolo nel 1925, dalla ricostruzione post bellica a oggi, si snoda una storia fatta di tornei internazionali, partite leggendarie e serate mondane che hanno posto Rimini al centro della scena tennistica nazionale.

Fotografie d'epoca, articoli di giornale, memorabilia, testimonianze e documenti inediti compongono un mosaico vivido e appassionante: non solo la memoria di un club, ma la narrazione di una città capace di reinventarsi attraverso lo sport e di trasformare il gioco in cultura.

Il Circolo Tennis Rimini emerge così come un luogo simbolico, dove la storia incontra il futuro e la tradizione diventa patrimonio condiviso.

L'evento è patrocinato dal Comune di Rimini e vedrà la partecipazione del Sindaco Jamil Sadegholvaad e dell'Assessore alla cultura Michele Lari.