L’azienda riccionese paga la vacanza in Sardegna ai dipendenti: "Per noi sono persone, non numeri"

L'iniziativa di Rossi Oleodinamica: "Il valore più grande sta nelle persone, nel loro impegno e nella passione"

"In Rossi Oleodinamica il valore più grande non sta nei numeri, ma nelle persone che ogni giorno ci mettono impegno e passione". Così l'azienda riccionese annuncia la decisione di portare in vacanza in Sardegna, per 4 giorni, tutti i propri collaboratori. Vacanza tutta spesata dalla proprietà. “È un premio che va oltre l’aspetto economico – spiega Eleonora Rossi, responsabile Hr e qualità – vogliamo regalare un’esperienza che rafforzi il senso di squadra e ci faccia sentire ancora più uniti”. Le fa eco Omar Rossi, responsabile tecnico: “Per chi lavora ogni giorno in officina, sapere che l’azienda riconosce l’impegno anche con momenti così speciali è una grande soddisfazione. Non vediamo l’ora di partire tutti insieme".

Andrea Rossi, responsabile comunicazione, sottolinea: “Alla Rossi Oleodinamica i dipendenti non sono numeri, ma persone. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui e questo viaggio è il nostro modo per dire grazie". Uno sguardo al passato arriva da Oscar Rossi, fondatore e amministratore delegato: “In cinquant’anni non avevamo mai dato un premio di questo tipo. Abbiamo organizzato cene, feste, ma una vacanza tutti insieme è una novità assoluta e sono felice che accada proprio adesso”. Chiude il cerchio Galiano Rossi, fondatore e amministratore delegato: “Questo viaggio è il simbolo del nostro percorso: celebrare il passato, vivere il presente e guardare avanti con fiducia, sempre insieme alle nostre persone”.