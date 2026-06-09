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Le 500 Abarth "invadono" la piazza di Santarcangelo: il raduno in programma il 14 giugno

Appuntamento in piazza Ganganelli

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
09 giugno 2026 15:53
Le 500 Abarth "invadono" la piazza di Santarcangelo: il raduno in programma il 14 giugno -
Santarcangelo di Romagna
Eventi
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Domenica 14 giugno piazza Ganganelli a Santarcangelo sarà invasa dalle 500 Abarth, provenienti da tutta Italia. La città clementina ospiterà il raduno proposto dalla Scuderia HF di Santarcangelo e realizzato dall’Abarth Club Romagna. Le vetture rimarranno in esposizione sino alle 11.30, nel frattempo gli equipaggi faranno visita alle grotte tufacee e al centro storico, accompagnati dalle guide della Pro Loco. Dopo le 11.30 la ripartenza, percorrendo le strade collinari dell’entroterra e attraversando i borghi più caratteristici. Le 500 raggiungeranno Roncofreddo dove sosterranno per il pranzo al Ristorante Il Farneto.

"I coloratissimi scorpioni Abarth in tutti i loro diversissimi allestimenti faranno bella mostra di sé per il pubblico e appassionati. I proprietari di queste vetturette saranno felici di rispondere alle domande dei curiosi interessati a scoprire le caratteristiche corsaiole e non, che contraddistinguono le varie versioni", raccontano gli organizzatori.

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