Le auto d'epoca conquistano piazzale Roma: torna il raduno degli "Amici delle Rosse"

Sabato 8 agosto in esposizione circa 35 vetture storiche, tra Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Porsche e una prestigiosa Hamley

Una serata dedicata al fascino, alla storia e all’eleganza delle auto d’epoca: sabato 8 agosto, dalle 20 alle 23 circa, piazzale Roma si tingerà di rosso grazie al raduno organizzato dagli “Amici delle Rosse”, un gruppo di appassionati che da anni riunisce collezionisti e cultori di vetture storiche accomunati dalla passione per le automobili dal caratteristico colore che ne ha segnato l’immaginario.

Dalle 20 alle 23 circa, la piazza sul mare ospiterà un’esposizione a cielo aperto con circa 35 auto d’epoca, tutte con oltre trent’anni di età, pronte a catturare gli sguardi di residenti e visitatori durante la passeggiata serale. Un appuntamento che unisce il piacere della scoperta alla suggestione di ammirare da vicino modelli che rappresentano pagine importanti della storia dell’automobilismo.

Tra le vetture presenti saranno esposte alcune delle marche più amate dagli appassionati, dalle Ferrari alle Maserati, dalle Alfa Romeo alle Fiat, passando per Porsche e una prestigiosa vettura inglese Hamley, a testimonianza della varietà e del valore collezionistico del raduno.

Design e passione per i motori

Gli “Amici delle Rosse” portano abitualmente le loro auto nelle piazze e nei luoghi più suggestivi d’Italia, trasformando ogni incontro in un’occasione di condivisione tra appassionati e pubblico. Tradizionalmente sono ospiti della Festa del Beato Alessio, dove le loro vetture vengono esposte a Riccione Paese, nei pressi della chiesa, contribuendo ad arricchire uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Sabato 8 agosto, piazzale Roma diventerà una suggestiva passerella dedicata al design, alla storia e alla passione per i motori, con il rosso delle auto d’epoca a fare da protagonista nello scenario del lungomare cittadino.