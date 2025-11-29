Le Befane festeggiano 20 anni, il sindaco: "Centri commerciali non sono nemici dei negozi di vicinato"

I numeri in vent’anni del centro commerciale di Rimini: 155 milioni di visitatori, oltre 1.200 occupati

Venerdì 28 novembre 2025 Le Befane Shopping Centre di Rimini, inaugurato nel novembre 2005, ha celebrato il ventesimo anniversario dalla sua apertura insieme a oltre 30mila persone. Una giornata di festa accompagnata da un momento istituzionale che ha visto la partecipazione di Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre, Jamil Sadegholvaad, sSindaco di Rimini, Carsten Freitag, Asset Manager Retail International di Union Investment, Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini.

Dal 2005 a oggi, Le Befane ha accolto 155 milioni di visitatori, dando lavoro ad oltre 1.200 persone. Circa il 60% dei negozianti presenti è attivo fin dall’apertura, segno di continuità e fiducia. Il Centro ha attivato 50 partnership sul territorio (tra sport e volontariato) e donato durante la pandemia 50mila Euro in gift card nell’ambito dell’iniziativa “Vi vogliamo bene”. Oltre 22mila persone inoltre hanno aderito alla Befan Card in meno di due anni. Gli ultimi anni hanno visto opere importanti di rinnovamento: un complessivo efficientamento energetico, un nuovo impianto di illuminazione, la ristrutturazione dei bagni, la nuova area bambini, spazi condivisi più accoglienti, parcheggi rinnovati. Nel 2026 sono stati infine annunciati i lavori per una nuova food court.

La festa: giochi, musica, danza e la torta gigante

Nel pomeriggio si è aperto il concorso “Pacchi e spacchi”: 900 pacchi contenenti premi per un montepremi complessivo di 20mila euro, distribuiti al pubblico (i pacchi rimasti sono stati donati ad AROP). Alle 18.00, in piazza Unieuro, il taglio della torta gigante. Nel Centro commerciale sono stati attivi per tutta la giornata numerosi corner dolci e salati: il carretto dello zucchero filato (20 kg consumati), il gelato di Odara (300 kg distribuiti), l’angolo della piada a cura di Lella Piade (1.301 cassoni). Dalle 20.30 spazio al “Light Show” di Indanza Show Academy di Rimini, che ha coinvolto oltre cinquanta performer, tra cui i campioni mondiali di salsa in carica Manuel Mazzotti e Stefano Domanico. In programma anche lo spettacolo di bolle per i bambini, la musica dal vivo con pianista e ballerina, la performance della compagnia teatrale Felliniana e la live performance della Jazz Band.



Il momento istituzionale: i saluti delle autorità

Alle 19.00, nelle sale del Multiplex Giometti, spazio al momento istituzionale: un saluto ufficiale alla presenza di 150 persone al quale hanno preso parte Massimo Bobbo, Direttore delle Befane Shopping Centre, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Carsten Freitag, Asset Manager Retail International di Union Investment, S. E. Rev. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini. A seguire, il concerto Candle Light.



Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre: "Venti anni sono volati: ero qui prima del primo giorno, e ricordiamo tutti - come accade con le cose nuove - che Le Befane venne accolto con un certo scetticismo, con la preoccupazione per le altre attività commerciali che già esistevano. Abbiamo dovuto lottare contro questa diffidenza iniziale, forti però del sostegno della volontà politica e imprenditoriale che aveva promosso questo progetto dimostratosi solido e concreto. Qualcuno definisce i centri commerciali dei 'non luoghi', io non sono d'accordo: Le Befane è oggi una delle piazze della nostra città, ha garantito i suoi servizi a 155 milioni di visitatori, in un ambiente climatizzato, dando lavoro a oltre 1200 persone. Consapevoli di essere un importante attore del territorio, abbiamo anche sentito le responsabilità che da ciò ne derivano: per questo ospitiamo associazioni di volontariato della provincia e sosteniamo iniziative sociali, culturali e sportive. Sono stati venti anni importanti, indimenticabili, ma non ci fermiamo e continuiamo a progettare il futuro".



Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini: "Complimenti alle Befane per questo importante traguardo. Quando si decise di dare vita alle Befane Shopping Centre - io non ero amministratore a quel tempo - credo fu fatta una scelta giusta anche se all’epoca fece discutere. Ricordo come a quel tempo i riminesi si incolonnavano in auto per raggiungere altri centri commerciali già esistenti fuori provincia. Oggi Le Befane sono diventate a tutti gli effetti una sorta di nuova piazza della città. In vent'anni ci sono state evoluzioni inimmaginabili nel commercio e nella modalità di acquisto: in questo contesto, il centro commerciale non deve essere visto come antagonista dei negozi sotto casa, delle attività del centro storico, ma un elemento complementare. La vera sfida di oggi è costruire un'alleanza tra i negozi di vicinato e quelli presenti nei centri come Le Befane per essere competitivi e alternativi rispetto al mondo dell'online. Scegliere di acquistare nei negozi fisici aiuta noi stessi, la nostra comunità, aiuta a mantenere le risorse sul territorio creando occupazione e economia".