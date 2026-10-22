Petitti: "Legge concreta e innovativa" Le edicole chiudono, arriva la proposta di legge: "Servono agevolazioni fiscali"

Il Pd presenta in Parlamento proposta di legge per rilanciare le edicole, il commento di Emma Petitti, consigliera regionale del Pd

Agevolazioni fiscali e contributive, incentivi per la riqualificazione delle strutture, investimenti per la sicurezza e la possibilità di ampliare le attività commerciali e i servizi offerti. Le edicole potrebbero diventare anche sportelli di servizi pubblici, dove ottenere certificati, effettuare pagamenti e svolgere pratiche amministrative. Il Pd in Parlamento ha presentato una proposta di legge per sostenere le edicole, che stanno lentamente scomparendo dalle città. Sulla proposta di legge le parole della consigliera regionale Emma Petitti: "È una buona legge, concreta e innovativa, che merita di essere approvata rapidamente e con il sostegno di tutte le forze politiche. Le edicole non sono semplicemente punti vendita. Sono luoghi di incontro, di relazione, presìdi di informazione e di socialità. Soprattutto nei piccoli comuni e nei quartieri periferici rappresentano un servizio di prossimità che non possiamo permetterci di perdere". La proposta di legge "è la direzione giusta. Dobbiamo aiutare gli edicolanti a diversificare le proprie attività, garantendo la sostenibilità economica delle imprese e mantenendo la loro funzione fondamentale di diffusione della stampa. Non possiamo assistere passivamente alla chiusura di un numero crescente di edicole". Sulle coperture finanziarie, Petitti osserva: " Se c'è una disponibilità trasversale in Parlamento, come sembra emergere, si trovi rapidamente un'intesa sulle risorse, anche prevedendo un finanziamento iniziale più contenuto da incrementare negli anni successivi. Mi interesserò in assemblea legislativa anche affinché il Parlamento approvi velocemente questa legge". "Difendere le edicole significa difendere il pluralismo dell'informazione e il diritto dei cittadini a essere informati. La trasformazione digitale ha cambiato profondamente le abitudini di lettura, ma questo non significa che possiamo rassegnarci a città e paesi senza più un luogo dove acquistare un quotidiano. Il Parlamento dia un segnale concreto: su una legge come questa non dovrebbero esserci divisioni tra maggioranza e opposizione", conclude Petitti.