Le foto dell'Ice Village e del Presepe di Sabbia: le feste entrano nel vivo a Rimini

Il tempo stabile delle ultime giornate ha spinto tante famiglie riminesi a scegliere Ice Village, la storica pista di pattinaggio al coperto in piazzale Boscovich a Rimini. La principale novità dell’Ice Village è una grande cupola riscaldata affiancata alla pista di pattinaggio: al suo interno un zona relax dove fermarsi per gustare una bevanda calda e appunto lo spazio in cui verranno organizzati spettacoli durante queste festività.

Ancora più imponente il Presepe di Sabbia, che quest’anno cresce di circa 200 metri quadrati e introduce un percorso completamente al coperto. Il tema scelto, “Kolossal”, guida un allestimento che l'organizzatore Gilberto Montebelli definisce “il più grande e il più bello mai realizzato”, con sculture alte fino a cinque metri. A realizzarle è un team internazionale di otto artisti provenienti da Bulgaria, Spagna, Bielorussia, Russia e Italia, cinque donne e tre uomini, impegnati in un racconto scenografico ispirato al cinema epico.

