"Le giornate di don Oreste", Rimini rende omaggio al sacerdote con una serie di eventi dedicati

Ad inaugurare la tre giorni sarà la messa di venerdì 5 settembre celebrata da Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna

Si terranno nel centro di Rimini, dal 5 al 7 settembre, "Le giornate di don Oreste", una serie di eventi, musica e fede dedicati a don Oreste Benzi in occasione dell'anniversario dei cento anni della nascita, avvenuta il 7 settembre 1925 in un piccolo paese sulle colline di Rimini. Nelle tre giornate si ricorderà la figura del sacerdote “inventore” delle case famiglia, innovatore in tanti ambiti della marginalità sociale, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII e liberatore delle donne schiavizzate per la prostituzione.

Si inizia venerdì 5 settembre alle ore 17 con la S. Messa sul Mare celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Uno dei luoghi prediletti da don Oreste Benzi per celebrare la Santa Messa era infatti la spiaggia. Si continua con un picnic, sempre in spiaggia, in cui si potrà condividere il pasto con i poveri, sull'esempio di don Oreste quando lanciò l’iniziativa Un Pasto al Giorno, cui seguirà una di festa, musica e pieces teatrali.

La mattina di sabato 6 settembre si terranno sei conferenze sul tema della “Società del gratuito”, uno dei concetti chiave nella visione di don Oreste Benzi, che rappresenta una proposta concreta di vita sociale, politica ed economica, in contrapposizione alla società del consumo e del profitto, dominata da individualismo, potere, guadagno e prestazione. Le conferenze si terranno dalle ore 9:30 alle 12 in varie sale del centro città di Rimini.

Sabato pomeriggio, dalle ore 14:45 alle 17:30, si terrà "Un incontro simpatico con don Oreste Benzi", non una tradizionale conferenza, ma un momento emotivo per celebrare il sacerdote e profeta romagnolo. Segue alle 18 la Santa Messa all’aperto presieduta dal Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Sabato sera alle 21:15 si terrà un concerto con una selezione di canti, tradizionali e non, raccolti dall’esperienza missionaria. I brani, rivisitati dal gruppo etnico Asa Branca, saranno eseguiti con la partecipazione del coro e dell’orchestra Eyos del Liceo Einstein. Si conclude domenica mattina con la Santa Messa presso il Duomo di Rimini.

L'iniziativa è promossa dal Comitato Nazionale per il Centenario di don Oreste Benzi, presieduto dal prof. Stefano Zamagni, economista e allievo di don Benzi, e organizzata dalla Fondazione don Oreste Benzi. La partecipazione agli eventi delle Giornate di Don Oreste è gratuita con richiesta di iscrizione.