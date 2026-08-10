Le immagini di Calici Santarcangelo: l'evento non delude le attese. Gli organizzatori: "60.000 persone in due giorni"

"Abbiamo venduto fra i 9000 e i 10.000 bicchieri, bissando il risultato 2025"

“Un venerdì un pelino inferiore alle attese, forse anche a causa del gran caldo, un sabato mai visto, da record storico nella giornata secca con un muro di gente per l’intera serata che ha bilanciato e fatto chiudere in linea con il 2025 in cui avevamo toccato il punto massimo dell’evento. Non è esagerato parlare di 60.000 persone in questa 28esima edizione che consolida Calici Santarcangelo”. È un Franco Foschi visibilmente soddisfatto a tirare le somme sulla due giorni grandi numeri di una manifestazione che è oramai la regina dell’estate clementina. "Bastava guardare Piazza Monache: fino a qualche anno fa non si riusciva quasi a portare su gente, ora siamo quasi al dover allontanarla tanta è bella l’atmosfera che si crea", aggiunge.



L’esponente della Pro loco ringrazia “le tante volontarie e i volontari dell’associazione e di Città Viva per lo straordinario lavoro compiuto” e fornisce alcuni numeri emblematici: “Stiamo ultimando i conteggi, ma abbiamo venduto fra i 9000 e i 10.000 bicchieri, bissando il risultato 2025 sia in termini assoluti che per quanto riguarda l’acquisto online che dava diritto al salta fila: siamo arrivati a 2300 Calici acquistati su Internet, i primo dal Milanese e dal Nord Italia, segno che chi viene in vacanza in Riviera sa che può regalarsi una bella serata a Santarcangelo, e tutti i bicchieri edizione speciale con la scala e la nuvola sono andati esauriti”.



Al di là degli ottimi numeri, sono diversi gli aspetti a far sorridere gli organizzatori. “Negli ultimi anni si è notato un progressivo abbassamento dell’età media e una massiccia presenza straniera. Venerdì e sabato era palpabile come la gran parte delle persone con la sacca al collo fosse giovani fra i 25 e i 35 anni, in gruppo o in coppia, ed era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel tempo. Così come la presenza di tanti turisti provenienti dall’estero, per lo più dalla Francia e da Nord Europa: dopo l’esperienza dello scorso anno avevamo predisposto spiegazioni in italiano e in inglese in tutte le casse e l’opzione bilingue ha funzionato benissimo”.



Nonostante il grandissimo afflusso, l’evento non ha fatto registrare alcun minimo problema di ordine pubblico. “Ringraziamo le forze dell’ordine e in particolare la nostra Polizia Locale per questo, la postazione in piazza Ganganelli con il Sert è stata quasi presa d’assalto e sono stati fatti e consegnati circa 1000 alcoltest. E’ un bere consapevole di un pubblico consapevole, il pubblico che vogliamo: giovane, altospendente che entra anche nei negozi e fa qualche acquisto a vantaggio dell’intera città”.