Le mura dell’ex Oriental Park tornano a brillare: approvato il progetto di illuminazione artistica

Investimento di 133mila euro per valorizzare il simbolo della Rimini balneare degli anni '50 sul lungomare Murri

La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo per l'illuminazione statica e dinamica delle mura dell'ex Oriental Park, storico locale da ballo inaugurato l'8 luglio 1948 e simbolo della vita turistica e balneare della città negli anni '50 e '60. L'intervento rappresenta il completamento realizzato lo scorso anno della riqualificazione delle mure in stile moresco situate sul lungomare Augusto Murri, nell'ambito del più ampio progetto "Parco del mare sud".

Il progetto, del valore complessivo di 133mila euro, prevede l'installazione di un innovativo sistema di video mapping che trasformerà il manufatto storico in uno spettacolo artistico-culturale visibile dalla passeggiata lungomare. Grazie a videoproiettori montati su apposite strutture e a software specificamente sviluppati, le mura si animeranno con proiezioni dinamiche personalizzate che si adatteranno perfettamente alla sagoma architettonica, come una "pelle luminosa" in movimento.

L'illuminazione si articolerà su due livelli: una proiezione fissa personalizzata sull'arco d'ingresso, visibile dal lungomare, e uno spettacolo video-dinamico all'interno dell'area giardino, che coinvolgerà anche i totem in cemento bianco già previsti nel progetto di riqualificazione. Le proiezioni saranno accompagnate da un sottofondo musicale sincronizzato, diffuso attraverso colonnine audio installate nel giardino interno.

Il nuovo intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione avviato nel maggio 2024 con il restauro e consolidamento delle mura dell'ex locale, realizzato per preservare il carattere simbolico del contesto storico e culturale. L'area, di proprietà comunale e tutelata, è stata riqualificata mantenendo lo stile moresco originale e integrando una sistemazione della superficie interna mediante aiuole e pavimentazioni drenanti.

Il progetto illuminotecnico, per il quale è stata già acquisita l'autorizzazione paesaggistica, si avvale di tecnologie LED ad alta efficienza energetica e prevede contenuti grafici sviluppati in accordo con l'Amministrazione comunale. I lavori avranno una durata di tre mesi e l’accensione che coniuga memoria storica e innovazione tecnologica nel segno della valorizzazione del patrimonio identitario riminese è prevista a partire dal prossimo mese di giugno.