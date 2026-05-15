Le prospettive per Torre Pedrera e Viserbella: "Investiamo su viabilità, ciclabili e impianti sportivi"

L'amministrazione comunale a confronto con i cittadini

È stata significativa la partecipazione, ieri sera (14 maggio), dei cittadini all'incontro organizzato a villa Soresina dal comitato turistico di Torre Pedrera, con l'amministrazione comunale a dialogare sulle prospettive per Torre Pedrera e Viserbella. Al centro del dibattito tre temi cruciali per il futuro del quadrante nord di Rimini: gli interventi infrastrutturali in corso e programmati, lo stato di avanzamento del Piano di Sicurezza Idraulica (Psbo) e le politiche di sicurezza urbana.

Accanto al sindaco Jamil Sadegholvaad, erano presenti gli assessori Anna Montini, Mattia Morolli e Juri Magrini, affiancati dai tecnici comunali Alberto Dellavalle, dirigente del Settore Infrastrutture, e Massimo Paganelli, dirigente del Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale. Presenti anche alcuni consiglieri comunali della zona.

Ogni amministratore è intervenuto per la propria competenza. Il sindaco e l’assessore Morolli hanno tracciato il quadro degli interventi infrastrutturali: opere già concluse, come la riqualificazione della piazzetta del belvedere al Circolo Velico (165mila euro, completata nel 2023) e il completamento di viale Porto Bardia, e cantieri in corso o già finanziati, tra cui la nuova rotatoria sulla SS16 con il sottopasso ciclopedonale a Viserbella, investimento da oltre 2,5 milioni di euro. Sul fronte della mobilità sostenibile, i progetti lungo via Foglino e via Verenin Grazia puntano a una rete ciclabile continua che connetta aree residenziali, scolastiche e sportive. Illustrate anche alcune opere in programma, come la riqualificazione di via Proteo, via Domeniconi (opere già finanziate), la riqualificazione dell'ex distributore di via San Salvador, da bonificare e trasformare in spazio pubblico panoramico, e la sistemazione del campo da calcio di Torre Pedrera.

L’assessora Montini ha aggiornato la platea sullo stato del Psbo, illustrando gli investimenti realizzati negli ultimi anni per la messa in sicurezza idraulica del territorio, incluso il rifacimento del tombinamento della fossa Cavallaccio, ricordando che, proprio ieri, dopo quindici anni, torna a sventolare la Bandiera Blu sulle spiagge di Rimini. Juri Magrini ha invece presentato il bilancio e le politiche di sicurezza urbana nella zona, facendo notare il notevole incremento degli investimenti fatto. Il sindaco inoltre ha ricordato il volume complessivo degli investimenti già effettuati nel quadrante nord, inquadrandoli in una strategia organica di sviluppo orientata alla sostenibilità e all'attrattività turistica.

L'amministrazione si è dichiarata disponibile a proseguire il confronto su tutte le richieste avanzate dalla cittadinanza, dalla manutenzione ordinaria agli sfalci del verde, fino agli interventi più specifici, confermando la volontà di mantenere aperto un canale di dialogo diretto con il territorio.