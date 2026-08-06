L'Eccellenza ha finalmente il suo girone: il Rimini farà corsa solitaria? Lotta salvezza apertissima

Tra le riminesi, dopo la squadra di Gadda, piace il Pietracuta. Novafeltria e Santarcangelo progetto giovani

Che girone sarà, quello di Eccellenza 2026-2027? Il Rimini parte naturalmente in pole position. Non è questione di scongiuri e scaramanzia: i biancorossi, che dopo Carmona hanno chiuso per l'altro centravanti Facundo Piazze, hanno come obiettivo il ritorno in D e si sono levati un peso dallo stomaco, la Spal, che militerà nel girone A. In più il Tropical Coriano, che stava allestendo una squadra di livello per l'Eccellenza, è stato ripescato in Serie D. Al momento quindi non c'è una rivale "accreditata" che proverà a rompere le uova nel paniere ai ragazzi di mister Gadda. La Sammaurese retrocessa è all'anno zero, come detto dal suo presidente. In panchina c'è Michele Benedetti, all'esordio in categoria, un tecnico però molto preparato. Basterà? In casa Imolese c'è delusione dopo il mancato ripescaggio in D. L'impressione è che i rossoblù vogliano ripartire dai giovani. Tra le possibili "mine vaganti" del girone ci sono l'ambizioso Medicina Fossatone, il Fratta Terme e il solito Castenaso. Per il resto come l'anno scorso ci sarà un'altalena, con una lotta salvezza aperta a molte squadre. Ci piace la Savignanese: tanti giovani cresciuti in casa e un mercato fin qui chirurgico, centrato soprattutto sulle fondamenta (il reparto difensivo). Tra le riminesi, il Pietracuta sembra quella più attrezzata. Il Santarcangelo lo scorso anno è partito male ma ha chiuso ai playoff, quest'anno l'obiettivo è una salvezza senza troppi affanni, valorizzando i giovani. Il Novafeltria dovrà lottare con il coltello tra i denti: la squadra ha un deficit di esperienza a livello di uomini - benché alcuni suoi giovani calciatori abbiano già calcato questi campi o quelli dalla D - ma non ha grandi pressioni. In Promozione era una squadra dall'ottima condizione fisica e questo potrà essere un fattore determinante. E il San Marino? Incognita totale. Il presidente Montanari ha iscritto la squadra, dando seguito alla volontà espressa, per vie indirette, di portare avanti il progetto. Che però deve essere inquadrato: si saprà qualcosa di più quando sarà completata la rosa a disposizione di mister Lasagni.

Girone B di Eccellenza

Castenaso, Comacchiese, Fratta Terme, Futball Cava Ronco, Imolese, Massa Lombarda, Medicina Fossatone, Novafeltria, Osteria Grande, Pietracuta, Rimini, Russi, Sammaurese, San Marino, Sanpaimola, Santarcangelo, Savignanese, Valsanterno.

RIMINI (4-3-2-1): ROBERTO - CIAVATTA, NAVA, MAGGIOLI, FABBRI - MALAVASI, X, ZANNONI - CARLINI, CICAREVIC - FACUNDO PIAZZE. A disp.: POLLINI; BELLAVISTA, MAGNANINI, MORICOLI; PASQUINI, CARNESECCHI, NISI, BERTANI; BERNARDI, VITUCCI; CARMONA. All.: GADDA.

NOVAFELTRIA (4-3-2-1): BALDUCCI - A.Pavani, Nucci, Renzi, Guerra - Piva, Giacobbi, Castellani - Frihat, MANCINI - GIACOMINI. A disp.: Grazia, Tani; T.Pavani, GIANNINI, MARANI, Giulianelli, Carbonara; VERNAZZARO, PARMA, MOROLLI, Tamagnini, Cecchetti; Galli, Astolfi, Camara. All.: Mancini.

PIETRACUTA (4-2-3-1): POLLINI (MATTEI) - TIRAFERRI (DOMENICONI), GUIDI (CELLI), BELLUCCI (MEDICI, Pacini), Faeti - Mani (MUSSONI), ZANNI (CESARINI) - GALASSI (PROVERBIO), F.FABBRI (SENSOLI, Angelini), Sapori o GESSAROLI (ALESSI) - RIVI (BERNARDI). All.: FREGNANI.

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Golinucci - BROLLI, SEYE, Zaghini, Pironi - MELONI, Cenci - MURATORI, Fuchi, Satalino - DA RUGNA

A disp.: K.PARATJA; CASADEI, JAUPI, E.PARATJA, Domeniconi; LEPRI, Magnani, Semprini, DY.CAPASSO; Drudi, GIORGINI, DE.CAPASSO, Para; FOSCHI, Banzola. All.: MASTRONICOLA.

SAVIGNANESE (4-2-3-1): Forti - FABBRI, MASSARI, LORUSSO, Mazza - Possenti, Guidi - Stambolla, PERTUTTI, TOROMANI - ANDREOLI. A disp.: Zannoni, Ceccarelli; Gentilini, Scarponi, Paoloni*; Casadei, Dimilta, Galassi, Ridolfi, Brighi*; Paganini, PROTTI, Toni; Bullini, Angelini, Benedetti*. All.: Prati.

*dall'Under 19