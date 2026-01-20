L'Eccellenza torna in campo per i recuperi: super sfida Santarcangelo Pietracuta

Mercoledì 21 gennaio, due anticipi alle 18 e 18.30, poi turno serale

Domani (mercoledì 21 gennaio) turno infrasettimanale per le squadre del girone B di Eccellenza, che recuperano le gare della 18esima giornata rinviate per le abbondanti nevicate del 6 gennaio. Il campo principale sarà il Mazzola di Santarcangelo, che alle 20.30 vedrà sfidarsi la squadra di casa e il Pietracuta. Per Luca Fregnani la prima contro quella che per 10 anni è stata la sua squadra, con la quale ha ottenuto risultati piuttosto altisonanti. Finora a Santarcangelo il tecnico riminese ha raccolto 4 punti su 6 e i gialloblù hanno raggiunto a quota 22 il Pietracuta, a -2 dalla salvezza diretta. Chi vince, può fare un passo decisivo per togliersi dalle sabbie mobili dei playout. Anche perché, con il ritorno in panchina di Melotti, l'Osteria Grande non molla, benché domani sera sia impegnata sul difficile campo del Castenaso. Sempre in zona retrocessione, la Comacchiese è a Russi, il Solarolo gioca alle 18 in casa di un lanciatissimo Medicina Fossatone. Guardando ai piani alti della classifica, alle 18.30 la Sampierana ospita la capolista Mezzolara, che non può permettersi passi falsi, anche se l'inseguitrice Ars et Labor avrà una trasferta impegnativa, contro il Fratta Terme che all'andata espugnò il Mazza. Tra le partite più interessanti del turno l'unica a disputarsi alle 21: Massa Lombarda e Futball Cava Ronco Forlì inseguono 3 punti per i playoff.