Legacoop a scuola di comunicazione creativa: il docente è l'attore Roberto Mercadini

"L’importante – ha ricordato l'attore e scrittore – è aprirsi a un dialogo continuo"

Dalla retorica ciceroniana alle più moderne forme di viralità sui social, le regole per costruire un discorso in maniera efficace non sono cambiate. Bisogna avere le idee chiare, mettersi dalla parte di chi legge o chi ascolta, conquistare la sua attenzione e prenderlo per mano in un percorso di scoperta, il più possibile lontano dai luoghi comuni. Sono questi alcuni dei temi affrontati dall’attore e scrittore Roberto Mercadini, protagonista di un incontro di formazione e approfondimento sulla comunicazione creativa rivolto ai funzionari di Legacoop Romagna.

Con la simpatia e la capacità di coinvolgere l’uditorio che lo contraddistinguono, il noto autore ha condotto i presenti in un viaggio tra gli strumenti del mestiere, dalla scelta degli argomenti fino ai più recenti ritrovati della tecnica, come l’intelligenza artificiale, sulla quale ha fornito alcuni spunti per un uso intelligente e inventivo, al servizio dell’uomo e non della macchina.

Tono, stile, ritmo, linguaggio: sono tanti gli aspetti di cui tenere conto nella costruzione di un messaggio efficace, che si tratti di un intervento di fronte a un’assemblea o di un articolo di approfondimento.

"L’importante – ha ricordato il docente, a sua volta socio fondatore della cooperativa teatrale Sillaba – è aprirsi a un dialogo continuo, sin dalla fase preliminare, con quelle che sono le esigenze e le idee delle persone a cui ci rivolgiamo".