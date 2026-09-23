Lego, la galassia dei mattoncini sbarca a Rimini: evento gratuito per tutta la famiglia

Due pomeriggi al Centro Commerciale I Malatesta tra costruzioni, personaggi e attività dedicate ai mattoncini più famosi. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 16 alle 19

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dei mattoncini Lego e per le famiglie: sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 16 alle 19, il Centro Commerciale I Malatesta di Rimini si trasformerà in una vera e propria “galassia dei mattoncini”, con un evento gratuito dedicato alla creatività, alla fantasia e al piacere di costruire. L’iniziativa porterà negli spazi del Centro un piccolo universo popolato da mattoncini e personaggi ispirati all’immaginario galattico. Due pomeriggi pensati per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di tutte le età, che potranno mettere alla prova fantasia e manualità, divertirsi a creare e condividere una passione che continua ad affascinare generazioni diverse. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza saranno proprio gli appassionati di Romagna Lug (Romagna Lego User Group), pronti ad accompagnare i partecipanti nelle attività e a condividere curiosità, idee e tutta la loro passione per il mondo delle costruzioni Lego. "Siamo sempre felici di ospitare iniziative dedicate a quelle icone che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni e che continuano ancora oggi a coinvolgere grandi e piccoli. – Spiega Silvano Morini, direttore del Centro. - Il mondo Lego rappresenta un modo sano e creativo di giocare: stimola la fantasia, la manualità e il piacere di costruire e condividere. È proprio questo lo spirito con cui proponiamo eventi capaci di rendere il Centro un luogo di incontro, divertimento e partecipazione per tutta la famiglia". E le sorprese non finiscono qui: per tutti gli iscritti all’evento sono previsti gadget stellari in regalo, disponibili fino a esaurimento scorte. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione, che potrà essere effettuata a partire da sabato 26 settembre, dalle ore 16.00, direttamente presso il Centro Commerciale I Malatesta.