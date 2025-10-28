L'emergenza lupi di Rimini sotto i riflettori di Canale 5: arrivano le telecamere di Mattino 5

Lo annuncia Marco Succi, presidente del Forum del Quartiere 11

Domani (mercoledì 29 ottobre) le telecamere di Mattino 5, noto programma di Canale 5, arriveranno a Rimini per parlare dell'emergenza lupi. Appuntamento alle 8 in via Montese, come annunciato da Marco Succi, presidente del Forum di Quartiere 11. "Una cosa importante per tutta Rimini: sappiamo che cosa stiamo attraversando per quanto riguarda la nostra sicurezza messa a repentaglio dai lupi". Succi chiede la "massima presenza" dei cittadini: "Facciamo sentire la nostra voce, non siamo liberi di uscire di casa con i nostri cani. Devono prendere al più presto una posizione (le istituzioni e in primis la Regione Emilia Romagna ndr): la cosa è sfuggita di mano. Bisogna rimboccarsi le maniche e agire", dice Succi. Negli ultimi 6 giorni, si sono registrati tre attacchi di lupi ai danni di un allevamento sito a Covignano. Succi dopodomani, assieme a una delegazione del Quartiere 11, sarà a Bologna a confronto con la Regione Emilia Romagna per rilanciare le proprie rivendicazioni: "Esistono protocolli che prevedono diversi gradi di intervento a seconda della situazione, e nel nostro caso è chiaro che siano state superate tutte le linee rosse. Ora serve la volontà politica di intervenire: è tempo che le istituzioni smettano di pensare solo alla politica e agiscano pensando prima di tutto al bene dei cittadini", le parole di ieri in un'intervista pubblicata sul nostro portale.