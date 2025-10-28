Altarimini

L'emergenza lupi di Rimini sotto i riflettori di Canale 5: arrivano le telecamere di Mattino 5

Lo annuncia Marco Succi, presidente del Forum del Quartiere 11

A cura di Riccardo Giannini Redazione
28 ottobre 2025 13:40
L'emergenza lupi di Rimini sotto i riflettori di Canale 5: arrivano le telecamere di Mattino 5 - Marco Succi, presidente del Forum del Quartiere 11
Marco Succi, presidente del Forum del Quartiere 11
Rimini
Attualità
Condividi

Domani (mercoledì 29 ottobre) le telecamere di Mattino 5, noto programma di Canale 5, arriveranno a Rimini per parlare dell'emergenza lupi. Appuntamento alle 8 in via Montese, come annunciato da Marco Succi, presidente del Forum di Quartiere 11. "Una cosa importante per tutta Rimini: sappiamo che cosa stiamo attraversando per quanto riguarda la nostra sicurezza messa a repentaglio dai lupi". Succi chiede la "massima presenza" dei cittadini: "Facciamo sentire la nostra voce, non siamo liberi di uscire di casa con i nostri cani. Devono prendere al più presto una posizione (le istituzioni e in primis la Regione Emilia Romagna ndr): la cosa è sfuggita di mano. Bisogna rimboccarsi le maniche e agire", dice Succi. Negli ultimi 6 giorni, si sono registrati tre attacchi di lupi ai danni di un allevamento sito a Covignano. Succi dopodomani, assieme a una delegazione del Quartiere 11, sarà a Bologna a confronto con la Regione Emilia Romagna per rilanciare le proprie rivendicazioni: "Esistono protocolli che prevedono diversi gradi di intervento a seconda della situazione, e nel nostro caso è chiaro che siano state superate tutte le linee rosse. Ora serve la volontà politica di intervenire: è tempo che le istituzioni smettano di pensare solo alla politica e agiscano pensando prima di tutto al bene dei cittadini", le parole di ieri in un'intervista pubblicata sul nostro portale.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini