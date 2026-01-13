L’Emporio Solidale di Santarcangelo presenta il nuovo logo

L’assessore Borghesi: “Nuova comunicazione per allargare la rete solidale”

Lo scorso 5 gennaio 2026, in occasione di uno degli eventi natalizi promossi dalla Consulta del Settore Civile, l’Emporio Solidale di Santarcangelo ha presentato il suo nuovo logo, realizzato nell’ambito di un percorso di rinnovamento dell’identità visiva volto a rendere più chiara, riconoscibile e coerente la comunicazione del progetto.

Si tratta del primo passo di un più ampio percorso svolto con il supporto di Tino Comunicazione, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione dell’Emporio Solidale di Santarcangelo che in questi giorni ha avviato anche la propria presenza su Instagram, affiancando il canale Facebook già attivo, per ampliare il racconto delle attività e favorire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza.

“Analizzando i bisogni e le potenzialità emerse dopo i primi anni di attività di questo servizio pubblico partecipativo – dichiara l’assessore al welfare di comunità Filippo Borghesi – abbiamo ritenuto importante e strategico supportare l’Emporio Solidale e i suoi volontari con nuovi strumenti di comunicazione che permetteranno di raccontare con maggiore efficacia l’impatto sociale generato già oggi dalla rete di solidarietà che vive intorno a questa iniziativa. E nello stesso tempo, la nuova comunicazione avrà lo scopo di coinvolgere nuovi potenziali volontari, rendere più funzionali le raccolte alimentari finalizzandole ai prodotti effettivamente necessari e cercare di raggiungere nuove realtà imprenditoriali e sociali del territorio che possano scegliere di aggiungersi alla rete di sostenitori per il supporto alla spesa per le famiglie più in difficoltà”.

Il nuovo logo dell’Emporio Solidale di Santarcangelo è composto da mattoni, che suggeriscono la concretezza del gesto del donare e richiamano la forma dei pacchi alimentari che passano di mano in mano grazie a una rete di solidarietà condivisa. Gli elementi non sono statici, ma si combinano e si adattano, restituendo l’idea di una struttura viva e in continuo divenire, frutto di una costruzione collettiva fondata sulla collaborazione, sulla cura e sulla responsabilità condivisa.

Il segno grafico simboleggia una piccola architettura sociale, al tempo stesso solida e flessibile, in cui ogni mattone rappresenta un’azione concreta: una spesa donata, un turno di volontariato, un aiuto reciproco. Gesti semplici che, messi insieme, contribuiscono a generare bene comune.