Leonardo in Romagna: storia del "caotico" viaggio del genio rinascimentale con Roberto Mercadini

Giovedì 4 dicembre 2025 alle 21:15 al Teatro Astra di Misano

Luci accese sulla stagione 25-26 Astra Verba Ridens del Teatro Astra di Misano Adriatico. Al suo terzo anno sotto la direzione artistica dei Fratelli di Taglia, torna con un cartellone ancora più ampio e variegato. Ad aprire è Roberto Mercadini che giovedì 4 dicembre 2025 ore 21:15 porta in scena "L. Il caotico viaggio di Leonardo Da Vinci in Romagna", uno spettacolo di e con Roberto Mercadini.

Estate del 1502. La Romagna è sotto il dominio di Cesare Borgia, figlio del Papa. Il potentissimo principe convoca Leonardo come “ministro della guerra”: dovrà rendere inattaccabile le sue terre, inespugnabili le sue fortezze. Leonardo, del periodo forse più frenetico e avventuroso della sua vita, percorre la Romagna in lungo e in largo. Osserva, ascolta, riflette, appunta tutto sul suo inseparabile taccuino: oggi noto agli studiosi come “Codice L”.

Una storia piena di cose che sembrano destinate ad una gloria solidissima e, invece, svaniscono nel nulla. Una storia piena di fatti che accadono di gran lunga troppo presto o di gran lunga troppo tardi. Piena di papi, pittori, ingegneri e, non di meno, di animali assai strani.