L'Epifania tutte le feste porta via? A Cattolica la Befana arriva il 18 gennaio

Le feste a Cattolica proseguono, la pista di ghiaccio e la ruota panoramica aperte fino al 25 gennaio

C’è ancora la Befana a Cattolica. È la Befana sui pattini di Cattolica on Ice che questa domenica, 18 gennaio, dalle ore 16 scivolerà sulla pista di ghiaccio di piazza Primo Maggio per distribuire caramelle, dolcetti e tanta allegria a grandi e piccini.

Ma a Cattolica il clima delle feste prosegue. La pista di ghiaccio, la casina dello zucchero filato e la ruota panoramica resteranno aperte fino al 25 gennaio, così come le luminarie del centro che continueranno a scaldare il cuore della città, accompagnando passeggiate e shopping.