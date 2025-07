L’epopea delle radio libere rivive nel libro di Massimo Emanuelli: a Rimini si radunano gli storici speaker

Il Lapidario Romano del Museo della Città di Rimini ha ospitato la presentazione del libro, con le testimonianze di giornalisti e degli speaker

Un ebook per raccontare il mito e la storia delle radio libere italiane. È l'opera enciclopedica realizzata dal milanese Massimo Emanuelli, che ha censito le radio di ogni provincia italiana. Emanuelli ha raccolto articoli d'epoca, testimonianze, ricordi, facendoli confluire in "Alza la tua radio per favor...Storia delle radio libere italiane di ieri e oggi", un ebook di oltre 3000 pagine.

"Il libro è un compendio di 42 anni di articoli sulle radio locali. Sono stato uno dei primi a scrivere delle radio locali, diventandone una sorta di storico", evidenzia Massimo Emanuelli. "Ci sono state tante radio storiche in tutta Italia, tante persone hanno fatto la storia delle radio. In questo libro troverete le storie di tutte le emittenti, dalla più piccola alla più grande. Parliamo degli speaker, degli editori, delle persone che sono passate dalla radio", aggiunge l'autore, che confida comunque in un futuro di poter realizzare, dall'ebook, delle pubblicazioni cartacee.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Massimo Emanuelli, autore del libro

Emanuelli ha deciso di presentare il suo progetto a Rimini, la città che lo ha ospitato negli anni dei suoi soggiorni estivi. Oggi (venerdì 27 giugno) è stato il Lapidario Romano del Museo della Città di Rimini a fare da cornice all'evento, con la partecipazione di giornalisti, imprenditori dell'etere radiofonico e ovviamente degli speaker, che hanno portato le loro significative testimonianze.

"L'idea nasce della pubblicazione del libro. Quest'anno ricorrono i 50 anni di fondazione delle prime radio libere italiane. Abbiamo così pensato di coniugare insieme queste cose. Massimo ha scritto un sacco di libri sul tema", evidenzia Cristiano Paci, organizzatore dell'appuntamento e figlio di Fiorello, pioniere della televisione e appunto delle radio libere del territorio riminese.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Cristiano Paci, figlio di Fiorello Paci, ideatore di storiche radio libere del territorio

All'incontro riminese, condotto dall'autore del libro, da Cristiano Paci e Giorgio Tonelli, hanno preso parte voci e personaggi storici della radiofonia, locale e non solo: Betty Miranda, Gilberto Gattei, Sergio Barducci, Stefano Gori, Alfredo Piersanti, Gabriele Paci, Giuseppe Guarino, Riccardo Valentini, Claudio Cecchetto, Stefano Papini, Valentino Berti, Claudio Coveri e Gianni Drudi. Si sono collegati telefonicamente Enrico il Pazzo e Paolo Dini. Tra i focus dei vari interventi, anche quello dedicato a Radio Antares, emittente di Novafeltria, una delle prime in Italia a dotarsi di una regia automatizzata.