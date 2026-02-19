L'estate dei concerti: anche Noemi si unisce al cartellone di Riccione

La cantautrice romana si esibirà ad agosto

Il cartellone di “Riccione Music City 2026” si arricchisce di un nuovo, straordinario appuntamento: sabato 8 agosto, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà una tappa del “Live Noemi 2026”. Protagonista la cantautrice romana, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama italiano, capace di spaziare con naturalezza tra pop, soul, R’n’B e blues. Un grande evento che consolida il legame della città con i grandi appuntamenti live dell’estate.

Il “Live Noemi 2026” fa tappa a Riccione

Dopo un 2025 straordinario – segnato dal successo di “Bianca”, rimasto per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, Noemi torna on the road. L’anno passato l’ha vista protagonista di un tour estivo di oltre 30 date e di un acclamato tour indoor culminato nel suo primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. L’artista si è inoltre confermata protagonista del mondo televisivo e radiofonico con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato “Non solo parole”.

L’8 agosto l’artista arriva a “Riccione Music City” in piazzale Roma per uno spettacolo intimo e potente, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera.

Noemi: una carriera tra successi e impegno civile

Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi che ha scritto per lei “Vuoto a perdere”) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi: “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave, “Non ho bisogno di te”.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone “Sono solo parole” è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt. A novembre 2025 è uscito “Bianca”: il singolo ha concluso l’anno al n. 1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici. Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica: è stata in giuria a “Io Canto Family”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ed è protagonista su Rai Radio 1 con il programma “Non solo parole”, un nuovo spazio in cui racconta la musica italiana attraverso storie, aneddoti e incontri.